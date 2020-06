LES CAS INFECTES PAR LE CORONAVIRUS EN HAUSSE : L’Algérie fait-elle face à une deuxième vague ?

En effet, l’Algérie a enregistré, vendredi, un record de contaminations au Coronavirus (Covid-19) depuis le début de la pandémie. Le bilan : le ministère de la santé a fait état de 240 nouveaux cas confirmés au Covid-19, 7 nouveaux décès et 146 guérisons. « C’est la première fois depuis le début de la pandémie que l’Algérie enregistre un chiffre aussi élevé de cas positifs, 240, alors que le pic était jusque-là de 195 contaminés pendant le mois de Ramadhan », a-t-il expliqué samedi sur les ondes de la radio nationale. « On ne peut pas parler de deuxième vague, c’est la juste continuation de la première et le nombre élevé de contaminés ces dernières vingt-quatre heures s’explique par la désinvolture des citoyens, qui n’observent pas les mesures barrières », a-t-il développé dans son propos. Au-delà du non respect des mesures barrières que les Algériens ont tendance à oublier, le membre du Comité scientifique relève aussi le retour des mariages avec les réunions familiales, ce qui constitue, explique t-il « une condition propice pour la circulation du virus ». Pr Mahyaoui a tenu à rappeler enfin aux citoyens l’obligation d’observer les mesures barrières comme le port du masque, la distanciation physique dans les lieux publics et la limitation des déplacements au strict minimum nécessaire. Pour rappel, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, a apporté des explications sur la hausse des contaminations au Coronavirus (Covid-19) ces derniers jours. Dans une déclaration à la presse, le DG de l’Institut Pasteur a indiqué que la hausse des contaminations à la Covid-19, enregistrée ces derniers jours en Algérie, était prévisible, soulignant que le virus reprend de l’activité un peu partout à travers le monde. Pour Dr. Derrar, le nombre de cas au Coronavirus en Algérie s’explique par trois paramètres. Premièrement : La circulation du virus». «On remarque une petite recirculation du virus dans certaines régions du monde. Le virus reprend de l’activité un peu partout », a-t-il expliqué.