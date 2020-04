LES BOULANGERIES VICTIMES DE LA PANDEMIE DU CORID 19 : Plus de 30 boulangeries ont baissé le rideau à Oran

“Sur les quelque 600 boulangers qui activent dans la wilaya, une trentaine d’entre eux ont préféré cesser leur activité”, a-t-il déclaré, en rassurant que cette fermeture n’a pas d’incidence sur la disponibilité du pain et que le client pouvait en acheter jusque tard le soir. Quant à la disponibilité de la matière première, en ce qui concerne la farine, elle ne pose pas de problème d’approvisionnement.“Les boulangers s’approvisionnent régulièrement en farine, mais il existe une certaine pénurie par rapport à la semoule”, ajoute notre interlocuteur. Et avec le couvre-feu partiel instauré depuis samedi dernier de 19h à 7h, M. Baïche indique également qu’il a été demandé aux boulangers de s’adapter à cette nouvelle donne, en leur expliquant que leurs employés doivent se présenter un peu plus tôt pour pouvoir travailler la nuit en s’enfermant à l’intérieur du local. Concernant les prix, il affirme que des directives ont été données aux boulangers de ne pas profiter de l’occasion pour augmenter leur marge bénéficiaire, précisant par ailleurs qu’ils ont le droit de proposer d’autres variétés de pain plus chères, mais obligation leur est faite de proposer le pain ordinaire à 10 DA. Des internautes avaient dénoncé certains boulangers qui vendaient le pain ordinaire à 15 DA, menaçant de les signaler aux autorités compétentes. Sur un autre registre, en coordination avec la direction locale du commerce, des conseils ont été donnés aux boulangers afin de les sensibiliser aux questions de protection, et à M. Baïche de préciser qu’ils sont conscients, au même titre que tous les Algériens, des dangers encourus : “On les a sensibilisés au port de masques et de gants et à faire attention particulièrement aux billets de banque et aux pièces de monnaie qu’ils nettoient avec une lotion préparée à base d’eau de Javel et de vinaigre.” Il conseille aussi les clients de décontaminer le pain acheté en le mettant au four à une température de plus de 50° avant de le consommer.