LES BOUCHES D’EGOUT SANS COUVERCLES A MOSTAGANEM : Une vraie menace pour les usagers de la route

Plusieurs automobilistes ont dénoncé la situation des chaussées à travers la wilaya de Mostaganem, marquées par le manque de couvercles des bouches d’égout après leur disparition. Un tel état de fait peut constituer d’énormes risques pour les usagers de la route, dont conducteurs d’automobiles, motocyclistes et même les piétons qui marchent sur la voie publique pendant la nuit. C’est en effet, ce qui s’est produit durant la nuit de ces derniers jours, quand les résidents de plusieurs cités dont Chemouma, Salamandre et ‘autres quartiers ont remarqué la disparition de ces objets remplacés par des objets hétéroclites placés à l’intérieur des bouches d’égouts, pour prévenir des automobilistes où autres piétons du danger. Notons que plusieurs chauffeurs ont failli déraper en évitant de justesse de tomber dans des égouts sans protection .Un tel acte incivique n’est pas le premier du genre , du fait qu’ auparavant des vols similaires ont ciblé des bouches d’égouts plus particulièrement à proximité de l’école primaire « Hamidi Benchaa » sise à la Cité Chemouma , ce qui présente un grand risque pour les élèves. Rien n’échappe à certains délinquants qui ne mesurent pas les conséquences de leurs actes punis par la loi.