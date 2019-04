LES BENEFICIAIRES DE 135 LOGTS LPA DANS L’EXPECTATIVE : La Sonelgaz encore pointée du doigt

Achevé voilà presque des semaines par l’entrepreneur privé ‘’Rihab Prom’’, le projet des 135 logements de type LPA , situé à l’ilot 1D sis à Kharrouba , semble toujours attendre sa réception, et pousse déjà les souscripteurs à se poser tant de questions sur ces logements acquis qu’ils ne peuvent plus occuper pour non-achèvement des travaux restants, dont le plus important demeure l’absence d’alimentation en électricité et en gaz naturel , toujours non lancé à ce jour par la Sonelgaz. Des bénéficiaires reçus au journal, affirment que la Sonelgaz ne parait point disposer d’un chemin de câbles pour les approvisionner, alors que l’Algérienne des Eaux est sur place et va bientôt clôturer l’opération d’alimentation en eau potable. Ces derniers ajoutent qu’un poste d’électricité existe déjà à quelque 50 mètres au sein d’une cité voisine et qu’il peut servir à les alimenter sans trop de difficultés et de dépenses. Malheureusement, une telle situation semble freiner les bénéficiaires qui attendent une solution qui leur permet d’habiter ces logements qu’ils attendent impatiemment, alors qu’une cité proche l’a été voilà presque une semaine. Aujourd’hui, ces derniers interpellent les autorités concernées pour l’activation de cette opération qui perdure depuis l’achèvement du projet.