LES AUTORITES RECENSENT LES ZONES CONCERNEES : Déficit en eau potable à Ain Nouissy

L’approvisionnement en eau potable dans la daïra d’Ain Nouissy connait des perturbations dans la plupart des communes d’Ain Nouissy. A ce propos, des réunions ont eu lieu à la daïra où des solutions efficientes ont été trouvées pour permettre l’alimentation de ce liquide précieux, par la récupération d’une partie des eaux des puits situés aux douars Amaria, cité Nourreddine et Cheraifia, en vu d’approvisionner les zones voisines. Il a été décidé d’inclure quelques douars supplémentaires, à l’exemple de Denden et Ouled Hamdane relevant de la commune d’Ain Nouissy et aussi les douars, Mrazia, Laouedj et Haciane dans la localité de Haciane. Il est également question des douars, Kedadra, Ouled Snouci, Douair et Louza, de la circonscription de Fornaka. En ce sens, il a été programmé plusieurs sorties sur le terrain par les services de la daïra pour recenser les zones qui souffrent du déficit d’approvisionnement en eau potable.