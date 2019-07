LES ANDALOUSES (AIN TURCK) : Bientôt, un nouveau port de pêche et de plaisance

Un port de plaisance et de pêche sera bientôt réalisé à la station balnéaire ‘’Les Andalouses’’. D’une superficie de quatre hectares, le projet a été initié par un privé qui compte booster le tourisme à Oran et impulser de nouvelles activités touristiques, commerciales et de services à travers la région et permettre également la creation de nombreux postes d’emploi. Le futur port offrira également aux pêcheurs des abris pour leurs embarcations durant la période hivernale, et aux plaisanciers pour la période estivale.