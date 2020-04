LES ACCIDENTS DE LA ROUTE FONT PLUS DE VICTIMES QUE LE COVID-19 EN ALGERIE : 21 morts et 791 blessés en une semaine

Vingt-et-une (21) personnes sont décédées et 791 autres ont été blessées dans 686 accidents de la circulation survenus entre le 19 et le 25 avril à travers le territoire national, a indiqué mardi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sétif avec 3 personnes décédées et 41 autres blessées suite à 34 accidents de la route, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué 475 interventions pour procéder à l'extinction de 341 incendies urbains et industriels.