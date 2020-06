LEGERE REMONTEE DES CAS DE COVID-19 DANS CERTAINES WILAYAS : Dr Fourar évoque un réconfinement

En effet, en marge de la présentation du bilan de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, M. Fourar a déclaré à la presse, "Nous avons relevé une légère remontée, ces derniers jours, du nombre de cas de personnes touchées par cette pandémie". Cela est dû, a-t-il affirmé, "au non-respect des mesures barrières contre la propagation de ce virus, suite à la reprise de certaines activités commerciales, économiques et sociales dans plusieurs wilayas", tout en notant que c'"est un phénomène tout à fait attendu", et que cette situation de recrudescence de la maladie a été constatée aussi dans d'autres pays comme c'est le cas en Chine, en France et en Italie. M.Fourar a noté également une augmentation du nombre de décès par le coronavirus, concernant des "personnes âgées et très âgées", citant dans ce sens, le décès d’une personne de 108 ans, contaminée par des membres de sa famille n’ayant pas respecté les mesures de protection. Il a affirmé que les personnes décédées hier jeudi par ce virus étaient "toutes atteintes par des maladies chroniques", appelant les citoyens au respect stricte des gestes barrières. "Il faut que chaque citoyen respecte les gestes barrières, qui sont simples à appliquer, comme l’hygiène des mains, la distanciation sociale, le respect du confinement à domicile (de 20h à 5 h du matin) et surtout le port du masque qui est obligatoire", a-t-il insisté. Pour rappel, l’instruction du 16 juin 2020 adressée par le premier ministre, Abdelaziz Djerad au ministre de l’intérieur à transmettre aux walis, porte sur le respect des mesures de prévention et de lutte contre la covid-19 et le suivi de la situation épidémiologique au niveau des wilayas. « Les pouvoirs publics ont engagé le processus de levée progressive du confinement sanitaire, dans sa deuxième phase, et qui débouchera, une fois la situation sanitaire sera améliorée, sur une levée totale des mesures de confinement et la reprise de toutes les activités économiques et sociales affectées par les mesures de préventions et de lutte contre la covid-19, prises par les pouvoirs publics pour préserver la santé des citoyens », lit-on dans l’instruction du premier ministre. « Toutefois, ce processus de levée progressive du confinement, ne pourra pas réussir, si les conditions comme le port obligatoire du masque, la distanciation sociale et les mesures d’hygiène ne sont pas respectées par tous les citoyens », a souligné Djerad dans son instruction.