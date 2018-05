LE WALI RENCONTRE LES IMAMS ET OULEMAS : Les imams appelés à contrer le wahhabisme à Oran

Il a évoqué que le discours des imams dans les mosquées a un rôle primordial dans la protection du pays de la fitna. Les imams, a-t-il souligné à ce propos, "doivent s'appuyer sur trois axes pour développer un discours juste, à savoir l'axe législatif qui considère que notre référence, la doctrine malékite, n'a jamais appelé à la dispersion et encourage l'imam à améliorer son discours religieux pour préserver 'l'unité politique' du pays."Poursuivant son discours, il les a incités à faire face à ce qu’ils qualifient de «dangereuse emprise du salafisme wahhabite sur les mosquées» en Algérie et aussi pour les sensibiliser sur les dangers de ce courant salafiste éminemment idéologique a ajouté le chef de l’exécutif de la wilaya d’Oran. Selon les dernières données disponibles au niveau du ministère des Affaires religieuses, il y a près de 80% de mosquées (plus de 17 000) à travers le territoire national qui seraient sous le contrôle d’imams salafistes. «Un véritable bataillon religieux qui se livre à l’endoctrinement d’enfants et de jeunes adolescents à travers des programmes conçus dans les laboratoires wahhabites. Les salafistes sont connus pour leur rejet de la référence religieuse algérienne et leur refus de se conformer aux lois et aux règlements préconisés par le ministère pour gérer les mosquées et autres établissements religieux. Leur seul objectif est de propager «une référence salafiste wahhabite comme si elle était une affaire constitutionnelle», poursuit le wali d’Oran. Dans le même contexte ,il a appelé l’ensemble du corps des affaires religieuses à la vigilance des citoyens en évitant de tomber dans le «piège» de ceux qui veulent semer la fitna et provoquer le «chaos» en Algérie. Il a demandé aux imams d’insister sur les acquis sécuritaires et sur l’importance de la stabilité pour accomplir plus de développement et de progrès. «Les progrès enregistrés jusque-là en Algérie n’auraient jamais pu être accomplis sans le retour de la sécurité et de la paix dans notre pays», «La préservation de la stabilité du pays est un devoir religieux qui incombe à tout Algérien quelle que soit sa position ou son statut», a-t-il ajouté, en insistant sur le rôle de la mosquée dans la lutte contre la violence et la propagation de la culture de la tolérance, de la paix et de la stabilité. Octroie d’une enveloppe financière aux 800 imams et fonctionnaires de la direction des affaires religieuses de la wilaya d’Oran.