LE WALI INSPECTE LES PROJETS EN COURS A KHEIR-EDDINE : Vers le dédoublement de la RN 90A

Poursuivant son périple d’inspection des divers projets touchant au développement local à travers le territoire de la wilaya, le wali de Mostaganem, M.Rebehi s’est rendu, hier dimanche 18 Novembre 2018 à la daïra de Kheireddine pour s’enquérir de l’état de réalisation de certains projets. Ce dernier a inspecté plusieurs chantiers de travaux dans les communes de cette daïra, dont l’aménagement urbain et paysager de Sidi El Adjel relevant de la commune de Sayada. La tournée s’est poursuivie par la visite du dédoublement de la route nationale n° 90 A du côté du marché gros des fruits et légumes. Cette double voie va s’étaler sur une distance de 7 kilomètres en allant vers Kheireddine. L’étape suivante a été marquée par un arrêt au stade de proximité de la commune d’Ouled Hammou ainsi que l’inspection de son nouveau réseau d’assainissement. Lors de ces inspections, le wali a surtout insisté sur le respect des délais de livraison. Notons que le chef de l’exécutif a effectué d’autres visites, avec une halte au stade communal de Sayada où le terrain est déjà achevé et ne reste que le lancement des travaux des gradins qui vont pouvoir accueillir 1200 places avec toutes les commodités requises. Toujours sur le même sillage, le wali a procédé au lancement du raccordement en gaz de ville de la cité des 59 logements de Kheireddine. A ce sujet, il est à souligner que la wilaya de Mostaganem avait juste quelque 18.465 foyers à raccorder au gaz de ville en 1999, alors qu’en 2018, ce chiffre est passé à 67.923 abonnés soit une augmentation de 277%. En dernier lieu, l’inspection s’est clôturée par la visite de la très jolie bâtisse du nouveau siège de l’APC d’Ain Boudinar qui va être livré durant le premier trimestre 2019.