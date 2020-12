LE WALI DE TIARET RASSURE LA POPULATION DES ZONES D’OMBRE : 600 milliards de cts pour 390 projets

Le simple recensement opéré par les soins du wali, est en lui même, un repère illustratif des mauvaises gestions qui se sont succédées et aussi les enveloppes consistantes qui ont été injectées auparavant et cela en dépit des réticences observées par les services de programmation et de suivi des projets, qui n'ont rendu aucun bilan publiquement depuis la nuit des temps. Le wali, loin de pointer un doigt accusateur, a préféré rendre les pendules à l'heure et a donné de sérieuses instructions aux chefs de daïras et aux maires, de bien lui rendre quotidiennement le suivi des cours de réalisation, et c'est ce qui s'entend, à travers les statistiques révélées par le wali qui vient de déclarer et en même temps, rassurer la population de la wilaya de Tiaret et plus particulièrement celle en zones reculées, enclavées et déshéritées, que le développement économique, est, leur droit le plus absolu, en mettant l'accent sur l'ouverture des pistes ,l'alimentation en eau potable et le raccordement en électricité. Des priorités qui s'authentifient par la rigueur et l'abnégation du wali, restant dévoué au développement économique des zones d'ombre. Dans ce cadre, le wali a fait rappeler que depuis mars, les opérations de recensement des zones d'ombre, ont été lancées et il s'agit de 615 zones d'ombre réparties à travers les 42 communes du territoire de la wilaya, dont la superficie est classée 4eme au niveau de tout le territoire national. S'agissant de l'enveloppe dégagée, le wali dira que 600 milliards de centimes vont couvrir les exigences de 390 projets dont 61%,ont été livrés dans une première étape, et en un temps record, en dépit de grandes contraintes ,à l'exemple de la période du COVID 19.Dans le même contexte ,le wali dira que 310 projets seront livrés la fin de l'année en cours et concernant la 2 eme étape ,les 80 projets restants seront livrés entre le 3eme et 4 eme trimestre de l'année 2021.Les projets de grande utilité, seront frappés par le sceau d'urgence .Pour simple rappel ,les préoccupations des enfants des zones d'ombre, ont été prises en charge par le wali qui a déclaré que les élèves des zones d'ombre seront bien nourris avec des repas chauds ,le transport collectif a été mis à leur disposition et ils seront au chaud, car la totalité des écoles primaires a été raccordée en gaz de ville et les régions enclavées seront alimentées par des grandes bouteilles de gaz .Pour le wali ,la grande priorité, demeure la communication routière, autrement dit ,l'ouverture des pistes, l'alimentation en eau potable et l'électricité .Le reflet ambitieux du wali, à l'adresse des préoccupations citoyennes; parait relever les défis et corriger les "faux tirs" des anciennes gestions .