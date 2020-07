LE WALI DE MOSTAGANEM VISITE LE PROJET : L’ouverture du nouvel hôpital n’est pas pour demain

Ceci dénote tout simplement que les entreprises contractantes, pour les lots qui les concernent, n’ont pas respecté leurs obligations, vis-à-vis des prescriptions techniques. Pour le wali, cette situation qui a tendance à repousser la réception provisoire vers une plus longue échéance est considérée comme inacceptable. Pour mettre un terme à cette lenteur M. Abdessamie Saïdoun envisage de prendre des mesures à l'encontre de toute entreprise qui n'aura pas respecté ses engagements ainsi que contre les agents qui sont chargés d’assurer le suivi du projet .Mais rappelons que ce projet à une histoire à raconter sous forme de chronique. En effet, ce « nouvel-ancien » hôpital a vu passer quelques treize années depuis, le lancement de ses premiers travaux ; il a vu passer aussi cinq walis, quatre assemblées populaires communales et 2 Assemblées populaires de wilaya et le chantier de réalisation est toujours là. L’échéance de sa livraison se fait languir et de réserves en réserves le citoyen en est malade pour ce retard de livraison qui s’est inscrit dans la durée .L’ultime espoir est que M. Abdessamie Saïdoun mette un holà définitif aux tergiversations administratives et techniques qui font patiner sur place cet important projet très et trop attendu. Avant cela, le wali de la wilaya d Mostaganem a inspecté le projet de voie portuaire reliant la ville de Mostaganem à l'autoroute Est-Ouest, sur une distance de 18 km qui devrait normalement entrer en service dans les prochains jours qui viennent.