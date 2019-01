LE WALI DE MOSTAGANEM A MESRA : Rebehi insiste sur une bonne distribution d’eau

Poursuivant ses visites de travail et d’inspection des daïras relevant de sa compétence, le wali de Mostaganem, M.Rebehi Mohamed Abdenour s’est rendu, hier mardi 08 janvier 2018 à la daïra de Mesra et ses communes. La tournée a débuté par l’inauguration d’un centre de proximité des impôts (CPI) flambant neuf, un organisme public qui va rapprocher les contribuables de l’administration fiscale et les aider à éviter le déplacement vers le reste des centres de la wilaya . Concernant l’amélioration du cadre de vie et le bien être du citoyen et surtout en été, la délégation s’est rendue sur un site de réalisation d’une piscine de proximité, que les citoyens de la ville et des communes de Mesra ont longtemps attendu, de par l’éloignement de la mer. Sur les lieux de cette prochaine piscine, le wali a insisté sur le respect des délais de sa réalisation. A Ain Sidi Cherif, le chef de l’exécutif a procédé au raccordement de 53 logements au gaz de ville, puis sur le même sillage, il a inspecté le projet de la réalisation d’un stade de proximité. Se rendant à la commune de Blad Touahria, le wali s’est penché sur le programme de cette commune qui touche à son nouveau plan d’urbanisation. Toujours en ce contexte , le wali a tenu également à s’enquérir du nouveau plan d’urbanisation de la commune de Mansourah dans laquelle il a eu à visionner l’ouvrage du château d’eau de 1000 mètres cube, et où il a insisté que cela reste insuffisant vu que les capacités en eau potable de notre wilaya, qui demeurent au-delà de la demande et qu’il est inconcevable qu’avec cette manne d’eau potable si importante, le citoyen n’obtient que 4 heures d’eau par jour , 1 jour sur 2 ou 1 j sur 3 et qu’il faut dès à présent avoir un objectif d’une distribution d’eau 24/24 y compris dans les douars qui ont le plein droit ,comme les villages et les villes, de boire en suffisance. La visite fut clôturée par une halte à l’école primaire ‘’Chahid Gouaich Touati’’ à Yenaro où le chef de l’exécutif a ordonné de doter toutes les classes en chauffage le plus rapidement possible. Notons enfin, que le wali n’a point hésité un moment, de par le bain de la foule, et tout le long de ses inspections, à dialoguer directement avec les citoyens où il a eu à régler quelques problèmes sur le champ par sa façon de faire.