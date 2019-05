LE WALI DE MOSTAGANEM A LA RESCOUSSE DU TOURISME : Dernier ultimatum pour le projet ‘’Ibis’’ en hibernation !

Le tourisme à Mostaganem, ce secteur créateur de richesse, a enregistré un retard en l’achèvement de quelques projets d’ordre touristiques alors que d’autres très prometteurs, et par faute de financement, attendent depuis plus de 3 ans leur lancement, en l’occurrence le projet de réalisation de l’hôtel « IBIS », situé dans une zone stratégique de la ville, la façade maritime de Mostaganem, avoisinant le port commercial de Mostaganem. Pendant ces 4 dernières années, la wilaya de Mostaganem a vu le lancement de plusieurs grands projets de développement relevant de divers secteurs, en particulier celui du tourisme qui ne cesse d’avancer à grand pas. La propulsion de ce secteur stratégique va se répercuter positivement sur l’avenir immédiat de Mostaganem qui s’apprête à accueillir dans quelques mois la saison estivale. À titre de rappel, la wilaya de Mostaganem est devenue un pôle touristique d’excellence, grâce aux différentes structures hôtelières de qualité irréprochable mises en service. Il s’agit d’hôtels implantés dans différentes zones d’extensions touristiques (ZET) dont dispose le littoral Mostaganémois, tels les deux hôtels de luxe appartenant à la chaine hôtelière Algérienne « AZ Hôtel » et le complexe touristique « Zina Beach », répondant aux normes internationales. En outre, la wilaya de Mostaganem a enregistré durant la dernière saison estivale (2018), un nombre record d’estivants, estimé à plus de 11 millions, avec une hausse palpable de la fréquentation des résidences touristiques et des espaces de détente et de loisirs, ce qui s’est traduit par un dynamisme économique et commercial très fructueux, faisant de la wilaya de Mostaganem un pôle incontournable pour le tourisme local et national ainsi que sa promotion comme étant une destination touristique de choix par le biais des moyens de communication, en particulier les réseaux sociaux. Cependant, ce secteur créateur de richesse, a enregistré un retard en l’achèvement de quelques projets d’ordre touristique alors que d’autres très prometteurs, et par faute de financement, attendent depuis plus de 3 ans leur lancement, en l’occurrence le projet de réalisation de l’hôtel « IBIS », situé dans une zone stratégique de la ville, la façade maritime de Mostaganem, avoisinant le port commercial de Mostaganem. Il s’agit d’un hôtel, relevant du groupe international "Accor", représenté en Algérie par le milliardaire Djillali Mehri. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme et le développement des infrastructures hôtelières de luxe, tant bénéfiques pour Mostaganem. Face à cette situation, le wali de Mostaganem, monsieur Rebhi Mohamed Abdenour a procédé à une mise en demeure et a lancé aussi un ultimatum à l’entreprise concernée (Algéro-Portugaise-Chinoise), en fixant comme délai, pour le lancement de ce projet, la fin de l’année 2019. Ces mesures prises par le chef de l’exécutif de la wilaya de Mostaganem, vont sans doute, remettre sur les rails ce projet en phase d’hibernation. De plus, ces pertinentes procédures vont soulever la poussière sur plusieurs projets qui peinent à avancer.