LE WALI D'ORAN ENGAGE UNE FEUILLE DE ROUTE : 1201 logements promis aux habitants de ‘’Batimat Taliane’’

Le wali d’Oran, Djelaoui Abdelkader, devant l'ensemble des directeurs et membres de l'exécutif de la wilaya d’Oran, lors d'une réunion tenue au siège de la wilaya d'Oran, n'a pas manqué de déclarer que le problème du logement à Oranaura un intérêt spécial promettant d’étudier toutes les contraintes rencontrées notamment celles relevant du vieux bâtis ainsi que les points noirs des différents types de logements sociaux qui enregistrent des retards dans leur réalisation. Concernant le logement promotionnel, il est prévu 4.500 logements dont, 1.700 unités sont implantées dans le nouveau pôle « Ahmed Zabana », deux entreprises privées et deux publiques ont la charge de la réalisation de ces logements. Ceci en plus d’autres projets de construction pour la même formule, répartis à travers plusieurs daïras de la wilaya d’Oran. Dans ce chapitre, il a rappelé que l'ensemble des dossiers des souscripteurs, sont en cours au niveau de la caisse nationale du logement et auprès des agences foncières après l’étude préalable effectuée par les commissions des daïras. Formule du logement social.Dans ce cadre, le directeur de l’office pour la promotion et la gestion immobilière (OPGI), a présenté un exposé relatif aux délais d’achèvement des travaux suivant les programmes avancés par les entreprises réalisatrices et les services techniques qui les accompagnent.Pour le pôle urbain de Oued Tlélat, le nombre de logements de la formule sociale est estimé à 17.000 logements, dont 6.300 sont déjà distribués alors que 10.700 unités sont en cours de réalisation et réparties comme suit ;8.000 logements répartis sur trois sites, le premier comprenant 3.000 logements dont la distribution est programmée pour la fin du mois de mars 2020. Le deuxième site comprend à son tour 2.500 logements dont la distribution est prévue pour la fin du mois de mai 2020 et enfin le troisième site qui comprend 2.500 logements dont l’opération de distribution est prévue pour la fin du mois de juillet 2020. Ceci en précisant que pour les trois sites en question, ils est prévu des établissements scolaires des trois paliers, à savoir, primaire, moyen et secondaire ainsi qu’une sûreté urbaine.Par ailleurs, le directeur de l’OPGI fera savoir que la réalisation de 2.000 logements est en cours d’être répartie entre plusieurs entreprises de réalisation afin d’activer la cadence des travaux et ce, suite à la rupture de contrat avec l’entreprise qui en avait la charge précédemment.Les 1.201 logements sont dédiés aux habitants de «batimat Taliane» à Es-Seddikia et dont l’achèvement des travaux est prévu pour la fin du mois de mars 2020, ceci, après avoir retenu les entreprises qui auront la charge de la réalisation des travaux extérieurs, le wali d’Oran a adressé une correspondance aux autorités centrales pour l’inscription d’une opération de trois établissements scolaires au nouveau site d’habitation.