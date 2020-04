LE WALI D'ORAN A PARTIR DE LA RADIO EL-BAHIA : La famille oranaise a bien respecté le confinement à 99,9%



Dans une déclaration à la radio Bahia d'Oran, le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, a salué la mobilisation des éléments de la Protection civile aux côtés des corps de Sécurité et personnels de santé, soulignant «l’entrée en service, des colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêt pour les opérations de désinfection dans le cadre de l'effort national de lutte contre l'épidémie de Covid-19». Après avoir rappelé les instructions et les directives du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour faire face à l'épidémie, M. Djellaoui a affirmé que l'Etat «a mobilisé tous les moyens nécessaires» pour endiguer cette épidémie et protéger les citoyens, appelant une nouvelle fois à la discipline et au respect des règles de confinement dans des conditions agréables avec une meilleure prise en charge sur tous les domaines d'hébergement et de restauration et de prévention sanitaire. Plus de 120 médecins spécialistes et autres officiers de la protection civile en compagnie des officiers de la gendarmerie nationale et de la sûreté de wilaya d'Oran ont veillé au bien-être de ces centaines de voyageurs venus des pays du Royaume d'Espagne, de Marseille en France et de la Turquie soit plus de 1000 personnes ont été dispatchées au niveau du complexe des andalouses et dans 07 grands hôtels d'Oran notamment celui du Président, Maghreb El-Arabi ,Zenit , Yasmine, Liberté. A cet effet, le wali a remercié les propriétaires des hôtels du Président et du Maghreb El-Arabi qui ont refusé les paiements des prestations de services et qui se sont manifestés pour accorder des dons en matière d'hébergement et de restauration. ‘’Je les remercie pour leur geste humanitaire envers nos voyageurs qui ont passé des moments agréables et touristiques dans ces infrastructures hôtelières avant de regagner leurs familles dans de très bonnes conditions de santé surtout’’, s’est-il réjoui. S’agissant des dons à l’intérieur des opérateurs économiques, la wilaya d'Oran a enregistré de gros dons issus de bienfaiteurs et autres opérateurs économiques et hôteliers de la ville d'Oran. Au sujet du matériel et équipements médicaux, tous les dons relevant de cette catégorie ont été acheminés vers la Pharmacie Centrale des Hôpitaux qui en assurera le stockage et la comptabilité sous la supervision du directeur de la Santé. Ce dernier communiquera à la wilaya les lieux de stockage et veillera à la distribution des dons selon les priorités nationales arrêtées. Concernant les autres dons en nature, l’encadrement de l’opération de recensement de ces dons, leur stockage et leur distribution au niveau local est de notre ressort des services de la wilaya territorialement compétents qui mettra en place un module dédié au sein de la commission de wilaya. Tout don, quelle que soit sa nature, devra être acheminé et stocké selon les modalités définies par la wilaya d'Oran. A une question sur l' environnement et le nettoyage et les désinfections des points noirs, le wali d'0ran a souligné qu'une deuxième vaste opération de désinfection qui a touché plus de 260 artères et cités ciblés dans l'ensemble des 26 communes que compte la wilaya d'Oran. Cette seconde vaste opération de désinfection des artères et espaces publics de la ville d’Oran a été lancée, jeudi dernier, par les services de wilaya, avec la participation de plusieurs institutions, et autres associations caritatives et du bénévolat. Il s’agit des équipes de désinfection mobilisées par les directions de wilaya, dont celles des services agricoles, la Conservation des forêts, la Protection civile, l’Office de l’assainissement, l’EPIC Oran, DHA et la Gendarmerie nationale, ainsi que le mouvement associatif. Au total, 19 secteurs urbains que compte la commune d'Oran ont été ciblés par cette opération où se concentre la majorité de la population. Ces sites très fréquentés ont été désinfectés par une solution bactéricide et de l’eau de javel concentrée, a indiqué le wali saluant, dans ce cadre, le dévouement des jeunes volontaires. Des opérations similaires sont prévues pour désinfecter la quasi-totalité des communes de la wilaya. Concernant le secteur sanitaire et de prévention, le wali d'0ran a souligné dans ce registre que 05 établissements hospitaliers sont réservés pour accueillir les malades contaminés du virus Corid 19 notamment l'UHE, CHUO, hôpital Medjeber Tami de Ain Turck, El-Mohgoun et Canastel. La wilaya d’Oran à l'instar des autres wilayas a donné des résultats encourageants et satisfaisants sur une quarantaine de patients répartie sur les deux hôpitaux universitaires d’Oran. La bonne nouvelle vient aussi du nombre de guérison au niveau national, ou un total de 347 personnes a quitté l’hôpital. En effet, le service de pneumologie de l’établissement hospitalier universitaire 1er novembre a enregistré, ses premiers cas de guérison du covid-19 soit 4 patients, dont 01 sous traitement spécifique indiqué le Pr Lelou chef de service de pneumologie de l’EHU en plus des 7 patients rétablis ont déjà quitté le service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire d’Oran, alors que 34 patients sont guéris a souligné le wali dOran tout en lançant un vibrant appel à la population oranaise de rester chez eux en cette période de confinement et d'ajouter" j'ai signé un décret de wilaya pour instaurer une discipline du confinement et partiel à partir de 15h jusqu'à 07h du matin et tout véhicule ne respectant pas les instructions de l'état sera confisqué pour une période de 15 jours. Et en dernier lieu, il a incité les citoyens à ne pas fréquenter les marchés de proximité et aux jeunes de suspendre les rencontres de football de quartier.





