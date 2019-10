LE WALI ABDESLAM BENTOUATI AFFIRME : Boisement de 360000 arbres à Tiaret

Joignant l'acte à la parole, tous les représentants des différentes institutions sous la coupe de la tutelle de la conservation des forêts, ont "symboliquement" planté un arbre, au niveau d'espaces réservés à de telles opérations de reboisement et le choix, aujourd’hui a ciblé les espaces verts de la faculté citée en haut. En marge de cette louable initiative, le wali de Tiaret, a déclaré que durant les 4 dernières années et dans le cadre de relever le défi de plantation d'un million d'arbres.."Nous avons planté 360.000 arbres au niveau de certains bassins versants, et aussi au niveau des sillages de grands barrages, à l'exemple du barrage Benkhedda...Nous avons, aussi signé une convention avec la wilaya de Tissemsilt, portant sur le reboisement au niveau du barrage de Bougara (région limitrophe) et eu égard au climat semi-steppique, identifiant la région, les catégories d'arbres sont passées sous un tamis de sélections étudiées et ce pour la préservation de l’équilibre écologique et environnemental et ajoutant, le wali dira: "Nous œuvrons à ancrer la culture de l'arbre et bienheureusement, la société de la wilaya de Tiaret, a eu le mérite d’être au "fil" de nos attentes et nos approches...Je tiens à féliciter les 2 communes: Tiaret et Rahouia, qui ont, objectivement, décroché, les prix des meilleures communes propres et j'insiste sur le rôle assigné à la commune de Rahouia qui reste un modèle en gestion administrative et la parfaite illustration en est le résultat de zéro recours après l'affichage des listes de bénéficiaires de logements sociaux et nous espérons que cette commune serait la locomotive de salut des 42 communes reparties sur le territoire de la wilaya. Pour rappel, cette opération de reboisement et de plantation d'arbustes, s'est déroulée dans un climat d'ambiance et de bon enfant.