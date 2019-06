LE WALI A ORDONNE L’ACCELERATION DE LA CADENCE DES TRAVAUX : Livraison de 2800 logements ‘’AADL’’ en août à Oran

Le wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi a effectué jeudi, une visite au nouveau pôle urbain de Misserghine pour inspecter de près l’avancement des travaux de réalisation des 3165 logements sociaux de types AADL, qui accusent des retards considérables dans leurs livraisons, pour des motifs purement financiers, n'a pas manqué d'instruire l'ensemble des chefs d'entreprise pour accélérer les travaux de réfection et de finition dans les plus brefs délais en déclarant «Que chaque responsable prend sa responsabilité, vous avez un échéancier jusqu’au mois d’août», dira t-il. Il a insisté également sur la scolarité, en chargeant le chef de la daïra d’Es-Senia de faire des réunions pour voir les projets disponibles ou les autres écoles dans la région pour permettre une meilleure rentrée scolaire. Cette visite, vise à accélérer la cadence des travaux et activer les procédures. Les représentants des souscripteurs ont soulevé le problème des 3165 logements dont les travaux n’ont pas été entamés pour les derniers souscripteurs. Le wali a expliqué qu’ils ont le principe pour la réalisation de ces logements en attendant la finalisation des procédures. En affirmant que la wilaya d’Oran a un quota de 41000 logements grâce, notamment, à la disponibilité des assiettes foncières. «Tous les souscripteurs seront pris en charge avant la fin du mois d’août » 2800 logements seront disponibles dira t-il. Les représentants des souscripteurs ont insisté également sur les projets des différents équipements, notamment, scolaires ainsi que le transport et la sécurité au niveau des nouvelles cités AADL. Pour rappel, pas moins de 13.000 logements de type location/vente (AADL) seront attribués à leurs bénéficiaires au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» d’Oran durant 2019. L’opération de distribution de ce quota de logements se fera après la fin du raccordement des projets AADL à la canalisation principale d’assainissement par les services des ressources en eau et l’achèvement des travaux d’aménagement externe et de raccordement aux réseaux de la voirie.