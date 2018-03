LE WAHHABISME POINTE DU DOIGT : L’Etat décidé à combattre le sectarisme religieux

L'Etat combattra les «idées sectaires visant à semer la discorde et à diviser la société" en l'éloignant de la Sunna et de la Djamaâ (Communauté), a indiqué, le lundi dernier, le ministre des Affaires religieuses et Wakfs, M. Mohamed Aissa. Il a déploré à ce sujet qu'"une école supposée suivre la voie des ancêtres de la nation, véhicule depuis quelques jours, une pensée d'exclusion réduisant l'appartenance à la Sunna et à la Djamaâ à ses adeptes seulement". Intervenant à l'ouverture des travaux du sixième colloque international sur le soufisme organisée sous le slogan qu'abrite la wilaya de Relizane, le ministre a averti que "l'Etat fera face à ces idées déviées et la loi sera appliquée contre de telles pratiques et leurs auteurs, afin de ne pas les laisser s'introduire dans les écoles, les mosquées et les universités et, par conséquent, empêcher l'effusion du sang des Algériens" .Il a souligné que "les mosquées, les zaouïas et les écoles coraniques à œuvrer pour promouvoir la paix, instaurée en Algérie après des années de violence et de terrorisme grâce aux sacrifices des forces de sécurité et des citoyens et à la faveur de la politique de réconciliation nationale adoptée par le Président de la République prônant la paix, l'amour et le respect de l'Autre et le rejet de la classification, de la stigmatisation et de l'exclusion introduites de l'étranger dans la société algérienne"