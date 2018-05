LE ‘’VIVRE ENSEMBLE EN PAIX’’ : Cheikh Khaled Bentounès, couronné par le 1er prix

Le premier prix "Lys International du Vivre-ensemble en Paix», décerné sous les auspices du «Grand Prix Mosaïque», et qui est parrainé par la Banque nationale du Canada, a couronné, cette fin du mois d’avril 2018, le Cheikh Khaled Bentounes, le chef spirituel de la confrérie Alawiyya dont le siège est à Mostaganem. Cheikh Khaled Bentounes a été honoré en sa qualité de président d’honneur de l’ONG AISA (Association internationale Soufie Alawwiya), qui est accréditée par le Conseil économique et social des Nations Unies, et surtout en tant qu’initiateur de la «Journée Internationale du Vivre-Ensemble en Paix» dont la résolution, parrainée par l'Algérie, a été adoptée, le 8 décembre 2017, par l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York à l'unanimité de ses 193 pays membres.