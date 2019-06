LE ‘’VIP DIPLOMATIQUE’’ D’UN ALGERIEN : Un ancien ambassadeur achète une ferme en Italie

L’ancien ambassadeur de l’Algérie à Rome, Abdelhamid Senouci Bereksi va inaugurer, ce dimanche, une ferme, qu’il a achetée dans le sud de l’Italie, plus précisément dans la petite ville pastorale de Laurito, a rapporté Algérie1. Durant les tractations autour de la transaction avec les Italiens, Bereksi s’est présenté en sa qualité d’ambassadeur pour acquérir la ferme reposant sur cinq hectares et acquise dans le cadre de l’investissement dans ce qui est connu en Italie l’’’agroturismo’’. Selon la presse locale, qui rapporte l'information, la structure comprend un motel destiné au tourisme, et les autorités locales escomptent avec l’arrivée de Bereksi, en sa qualité de ‘’VIP diplomatique’’, qu’il a mis en avant, booster la destination de leur bourgade à l’adresse de la Jet set. Par ces temps de profonds bouleversements en Algérie et une lutte implacable contre l’argent et les transactions occultes, il fallait une sacrée dose de cran pour finaliser une opération pareille.