LE TRANSPORT EN COMMUN A L’HEURE DU DECONFINEMENT : Aucune place vide dans les taxis à Mostaganem ?

Ils sont nombreux, les usagers à avoir constaté certaines anomalies lors de l’utilisation d’un taxi en ces moments de pandémie. Certains taxieurs quant à eux, font fi de certaines remarques faites par des citoyens, par exemple concernant le port de masque, le respect de la distanciation et autres mesures préventives. Ces derniers semblent même irrités face à ces observations. En matière de distanciation, il est utile de noter que les autorités sanitaires ont bien recommandé aux conducteurs de transport (taxis, bus de voyageurs) de transporter un minimum de citoyens afin de leur assurer une protection, mais en vain. Il semble que ces consignes ne sont pas respectées par certains taxieurs et c’est les usagers qui en font les frais, même s’ils ne disent rien de la malpropreté constatée dans certains véhicules. A Mostaganem, rares sont ceux qui respectent les mesures recommandant le port de masque obligatoire, le respect de la distanciation et autres mesures préventives. L’objectif recherché par les autorités sanitaires et les pouvoirs publics, c’est la solidarité entre tous les citoyens, en partant de la responsabilité et le souci de garantir la sécurité sanitaire pour une meilleure prévention à tous en respectant les décisions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid 19. Il est utile de préciser que toute contribution doit se résumer par une union de force contre le coronavirus loin de toutes les spéculations et rumeurs pouvant créer un climat de suspicion et de panique au sein des populations. En effet, il faut que cette grande lutte contre ce fléau international soit ancrée dans les esprits de tous les Algériens. Quels que soient les efforts consentis pour lutter contre le coronavirus, il est utile de souligner que la prévention des risques de contamination est assurée par des hommes et des femmes dévoués qui ont abandonné familles et enfants, mettant leurs vies en danger à chaque instant et chaque heure pour venir en aide aux malades, aider à sauver des personnes et procurer de la joie à leurs familles. Rendons- leur tous ensemble un vibrant hommage.