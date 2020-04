LE TRAITEMENT DE LA CHLOROQUINE A DONNE DE BON RESULTAT A ORAN : Trois premiers cas complètement guéris ont été libérés

De source proche de la chef de service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, le Pr Mouffok Nadjet, cette dernière a fait savoir que le protocole de traitement des cas de coronavirus avec de la chloroquine, commence à avoir des résultats « encourageants pour la plupart ».Le service qui prend en charge plus que la moitié des cas avérés du coronavirus à Oran, a libéré vendredi les trois premiers cas complètement guéris du coronavirus, a indiqué à l’agence officielle la chef de service, ajoutant que « l’ensemble des patients pris en charge au niveau du service se portent bien ».« Même les cas arrivés au service dans un état grave, se rétablissement petit à petit », a précisé Pr Mouffok, soulignant qu’aucun décès n’a été enregistré au niveau de son service depuis le début de l’épidémie. « Il n’est toutefois pas possible à l’heure actuelle d’affirmer que la chloroquine est l’unique cause du rétablissement des ces patients, la guérison du coronavirus pouvant être parfois spontané », a-t-elle expliqué. Pour rappel, le ministère de la Communication a annoncé le 23 mars dernier, l’adoption d’un protocole thérapeutique comprenant la chloroquine pour faire face au coronavirus.