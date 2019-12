LE TRAFIC DE DROGUE EN HAUSSE A ORAN : Plus de 03 kilos de cocaïne saisis

La wilaya d’Oran est classée en haut du tableau par les différentes opérations d’arrestations des réseaux des trafiquants de drogue ainsi que les différentes saisies opérées par les éléments des services de sécurité à partir du port et de l’aéroport d’Oran enregistrant un taux de quantités assez élevées de 1,7 et 1,5 kg de cocaïne qui ont fait l'objet de saisies durant ce mois. Ces dernières quantités saisies de plus de 1 kg de cocaïne expliquent très bien que son utilisation s’est répandue, Mais le plus grave, c’est que la filière marine se confirme de plus en plus. Selon les premiers éléments de ces deux affaires éclatées au début de ce mois où la première quantité a été saisie au niveau d’une cargaison de bananes et l’autre quantité de 1, kg chez un marin toujours au niveau du port d’Oran. Il s’agit de la cocaïne pure, c’est-à-dire qu’une fois coupée son poids peut être multiplié par 10 voire 20 de même que son prix. Sachant bien que le prix de la lignée, « ligna » est estimée à 10 000 Da soit le gramme, alors que le kilogramme est commercialisé entre 14 et 15 millions de dinars. En date du 19 janvier 2008, un contenaire vide, ayant servi à l’importation de pommes de Belgique a été saisi au port d’Oran. Une fois passé au scanner et après une minutieuse fouille, les services sécuritaires ont découvert une importante quantité dissimulée au niveau du toit de ce dernier. Il s’agissait de 7059 plaquettes de kif, soit 720,900 kg de cette marchandise prohibée d’une valeur estimée à 440 170 000 Da. .L’enquête diligentée en ce sens permettra aux éléments de la lutte contre les stupéfiants d’interpeller les principaux mis en cause. Plus de 10 années après, au mois de mai 2018, ce sont 701 kg de cocaïne qui ont été introduits frauduleusement par le port d’Oran, ce qui explique que ce même port a été ainsi longtemps utilisé par ces narcotrafiquants.