LE TERRORISME ROUTIER FAIT RAVAGE : 3 639 morts et 36 287 blessés en 2017

Par rapport à l'année 2016, le CNPSR note une baisse du nombre d'accidents (-13.23%), du nombre de morts (-08.84%) et du nombre de blessés (-17.54%)", alors qu'en 2016 il a été enregistré 3.992 morts dans 28.856 accidents de la route, précise la même source. Le bilan des victimes des accidents de la route en Algérie a connu une baisse durant les dernières années, et ce, grâce aux mesures de sécurité routière et aux procédures juridiques rigoureuses contenues dans la nouvelle législation, ainsi qu'aux campagnes de sensibilisation ayant mené à une baisse continue des indicateurs de l'insécurité routière. L'analyse des données fournies par le CNPSR, fait ressortir qu'environ 96% des accidents de la route enregistrées durant le premier semestre de l'année précédente sont dues au facteur humain, à savoir l'excès de vitesse avec un taux avoisinant 22% outre le manque de vigilance des conducteurs dans les cités urbaines (13.15%) et les dépassements dangereux (6.37%). La tranche d'âge 18-29 ans constitue la tranche des conducteurs les plus impliqués dans les accidents de la circulation. Selon les statistiques fournies par le CNPSR, les conducteurs titulaires de permis de moins de 2 ans sont impliqués dans 27% des accidents. La valeur des dégâts matériels annuellement dépasse 100 milliards DA, selon des statistiques fournies par le laboratoire de transport à l'université de Batna en 2016. Dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation, le CNPSR a initié plusieurs opérations et campagnes de sensibilisation relatives à la prévention et à la sécurité routières, en mobilisant différents moyens, notamment les supports médiatiques pour sensibiliser les automobilistes.