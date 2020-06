LE SOUS-DIRECTEUR DE LA CASNOS DE MOSTAGANEM A REFLEXION : Allègement des formalités d’affiliation et de versement des cotisations

Selon les directives de la tutelle lesquelles, le travail se fait en coordination entre CNAS et CASNOS, dans le cadre du dispositif légal de mise en œuvre des services communs. Rappelons que les lignes directrices d’accompagnement des assujettis dans la reprise et relance de leurs activités ont été tracées, par le département ministériel du Travail, et concernent les différentes caisses nationales. En termes d’application de ces orientations stratégiques de relance, le Sous-directeur du recouvrement, du contrôle et du contentieux de l’agence CASNOS de Mostaganem, M. Hattab Rachid, a indiqué que, pour ce qui concerne Mostaganem ,l’action d’information ,de sensibilisation, de vulgarisation et d’exploitation, notamment celle de la nouvelle plate-forme, mise en ligne récemment par le Ministère de tutelle , à l’adresse https:// araacom.mtss.gov.dz, est déjà entamée .Cette phase préliminaire s’appuie sur les médias et organes de presse locaux pour une large diffusion nous a indiqué M. Hattab Rachid en précisant que l’essentiel de ce redéploiement ,en direction des assurés sociaux de toutes catégories, porte sur la vulgarisation de la couverture sociale, les droits et obligations des assujettis et assurés sociaux ainsi que les mesures d’accompagnement, de facilitation et d’allègement des formalités d’affiliation et de versement des cotisations sans oublier la possibilité de bénéficier d’un échéancier de paiement des cotisations non versées et les cotisations annuelles à libérer. Pour faire bref, ce responsable fait savoir qu’il s’agit de faciliter aux assujettis leur intégration dans le système national de sécurité sociale ;de vulgariser les nouvelles mesures exceptionnelles qui consistent à leur accorder un échéancier de paiement de la cotisation annuelle et les échéances trimestrielles au 31 Décembre 2020 ; une prorogation du délai de paiement de la cotisation annuelle jusqu’au 30 septembre 2020 ; un moratoire sur les pénalités et majorations de retard sur le paiement des cotisations antérieures ;extension de la couverture sociale notamment aux personnes exerçant dans la sphère de l’informel. Le Sous-directeur du recouvrement, du contrôle et du contentieux de l’agence CASNOS de Mostaganem, M .Hattab Rachid, a précisé par ailleurs que ce redéploiement mixte CASNOS-CNAS est mis en œuvre ,en deux phases distinctes (période de Juin-Juillet 2020 et période de Août-Septembre 2020) faisant intervenir d’une part des brigades mixtes (CNAS-CASNOS) et d’autre part, un « Guichet unique ambulant » où c’est la caisse qui se déplacera chez les assujettis et cotisants pour toucher le maximum de personnes.