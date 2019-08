LE SLC N’ASSURE PLUS SES SERVICES : L’affaire Nezzar bloque de grandes sociétés

Selon le média français, l’entreprise SLC, créée en 2001 et spécialisée dans l’exploitation d’un réseau de télécommunications à très haut débit sans fil, est l’opérateur qui offre la connexion la plus stable et la plus puissante en Algérie à près d’un millier de clients. Parmi ses clients figurent des ambassades, des institutions étatiques comme les douanes ou des ministères, des entreprises étrangères et les plus grandes entreprises nationales, à l’instar de Sonatrach. L’État algérien, via l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), a annoncé qu’il ne renouvellera pas les autorisations attribuées à SLC pour ses activités de service Internet, ni la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT ou l’autorisation de fourniture de services de transfert de la voix sur protocole internet (VoIP). Les autorités algériennes évoquant des dettes impayées de l’entreprise détenue par Lotfi Nezzar, fils du général Khaled Nezzar. Notons aussi que Khaled Nezzar et son fils sont tous deux visés par un mandat d’arrêt international émis par la justice militaire algérienne le 6 août 2019. Le lien principal qui fournit à l’entreprise SLC l’accès internet qu’elle revend à ses clients a été coupé par les autorités algériennes à la mi-juillet. Ce blocage pénalise grandement les plus grandes entreprises en Algérie. Certaines sociétés fournies en débit par SLC se sont retrouvées à l’arrêt du jour au lendemain et forcées de mettre leurs employés en congé sans solde. Les 300 employés de Smart Link Communication perdent également leurs emplois, sans percevoir leurs derniers salaires, puisque les comptes de l’entreprise sont gelés depuis le 3 juillet 2019.