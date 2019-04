LE SIEGE NATIONAL DU PARTI ASSIEGE PAR LES MILITANTS : Ouyahia vit ses derniers jours au RND ?

En effet, ils étaient un peu plus d’une centaine à battre le pavé, durant la matinée, arborant des banderoles et donnant de la voix pour des slogans virulents contre le SG et du Parti et néanmoins , ancien Premier ministre. Les hostilités, déclenchés par l’ancien fidèle lieutenant d’Ouyahia, Seddik Chihab et un membre fondateur du RND, Belkacem Mellah, se trouvent d’autant plus galvanisées, que leur ex mentor a été convoqué par la justice où il devrait répondre, mardi 30 avril devant le tribunal de Sidi M’hamed pour dilapidation des deniers publics et octroi d’avantages indus à des tiers. C’est l’acte II des protestations anti Ouyahia. Les participants au rassemblement, organisé devant le siège du parti, ont réclamé le départ imminent de l’ancien Premier ministre. Ce dernier bénéficie toujours du soutien d’une partie des membres du Conseil national du RND. La situation risquerait donc de s’enliser. Dans une déclaration à la presse, Seddik Chiheb, député et ancien porte-parole du RND, a qualifié le refus de départ d’Ahmed Ouyahia d’ « extravagance ». « Ce secrétaire général est refusé par les Algériens. Comment il ose tenir à ce poste (…) Je pense que son désir d’y rester relève de l’extravagance ou sert un agenda particulier », a-t-il notamment accusé. Il y a quelques mois, le même Seddik Chiheb défendait bec et ongles le secrétaire général du RND.