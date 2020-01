LE SG PAR INTERIM ALI SEDDIKI A REAGI : Rassemblement de jeunes du FLN devant le siège du parti

Le S.G par intérim du parti FLN Ali Seddiki a réagi à la manifestation des jeunes militants du parti qui ont organisé un rassemblement devant le siège national pour exiger d’ « arracher le parti des mains des résidus de la Issaba ». « Il y a parmi eux des frères militants sincères que nous invitons d’ailleurs à se joindre à nous pour la préparation du prochain congrès, mais il y a aussi parmi les manifestants ceux-là même qui ont muré les portes de certaines kasmas locales pour réclamer le mise au musée du FLN », tente t-il de relativiser au terme de la réunion des Mouhafedhs et des membres présidents des commissions de transition » Au sujet des précédentes élections, les législatives notamment, Seddiki s’en lave les mains en expliquant qu’il existait trois types d’élus : les militants authentiques, les commerçants de la politique qui ont acheté leurs sièges et enfin les parachutés par ceux qui avaient la mainmise sur le parti". Au sujet des rumeurs prêtant au députés du FLN la volonté de bloquer le programme du nouveau gouvernement qui sera prochainement devant l’APN, Ali Seddiki s’en défend et explique qu’il s’agit de pure affabulation sans fondement ». « C’est ce que tentent de vendre certains qui se donnent le droit de parler au nom du FLN, en faisant croire que le FLN est opposé au gouvernement du président Tebboune », ajoute le SG du FLN par intérim. Qui assure en outre que « nos députés se comporteront en cohérence avec la volonté populaire et débâteront le programme qui leur sera soumis ».