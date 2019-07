LE SG DU FLN SOUTIENT LE PANEL DES PERSONNALITES : Djemai dénonce l’exclusion des partis de ‘’l’Alliance’’

A l’ouverture des travaux de la première réunion du Bureau politique du FLN issu de la session ordinaire du Comité central (CC) tenue jeudi dernier, M. Djemaï a longuement évoqué la « politique d’exclusion » de nombre de partis par les initiateurs de certaines propositions visant à sortir le pays de la crise. « Ce type de politique a toujours été voué à l’échec dans les pays ayant traversé des crises », a-t-il dit. Il a néanmoins tenu à préciser qu’il ne parlait pas de son parti en particulier, soulignant que ce dernier « ne saurait être exclu eu égard à sa longue histoire militante ». Pour M. Djemaï, « le patriotisme et le renoncement aux intérêts personnels et aux postes conjoncturels demeurent les seuls facteurs à même de permettre au pays de sortir de la difficile conjoncture que traverse le pays ». Il a affirmé que sa formation politique « encourage toutes les initiatives quelle qu’en soit l’origine à condition qu’elles soient authentiques, inclusives et porteuses de solutions logiques et radicales ». Quant à la situation interne du FLN, M. Djemaï a évoqué la question de hisser le nombre des membres de son bureau politique à 29, un nombre dépassant celui proposé au début des travaux du CC, précisant à ce propos que « les membres nouvellement inclus sont membres du CC et jouissent de la légitimité ». Il a dénoncé, dans ce sens, « les complots internes qui utilisent les médias comme tribune ». Dans le même sillage, M. Djemaï s’est montré « surpris » de la démission de Mohamed Alioui de la présidence du comité des sages et le retrait d’Aabou Elfadl Baadji de son poste de consultant. « Il y a un protocole à suivre quand on choisit de se retirer pour une raison ou une autre, ils auraient pu me contacter directement au lieu de l’annoncer à travers les médias ou les réseaux sociaux », a-t-il noté.