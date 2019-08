LE SG DE LA COMMUNE LIMOGE APRES QUE SON NOM AIT FIGURE SUR LA LISTE : 1183 logements sociaux distribués à Frenda

1183 logements sociaux ont été distribués par les autorités locales dans la commune de Frenda, dans la wilaya de Tiaret. Il s’agit-là d’une importante opération de relogement dans cette commune qui a tant souffert du problème épineux du manque de logements. L’opération a vu l’implication directe du wali Bentouati, qui a veillé au respect strict des consignes données à cet effet, ce qui a permis de découvrir le nom du nom secrétaire général de la commune, inscrit frauduleusement sur la liste des bénéficiaires. En effet, des citoyens ont remarqué que le nom du secrétaire général et sa photo, figurant sur la liste des bénéficiaires de logements sociaux. Ce très grand dépassement a poussé les citoyens à alerter la wilaya avant qu’il soit trop tard. Aussitôt informé, le wali a décidé de limogé le responsable incriminé. Il a été relevé de ses fonctions et son nom a été retiré de la liste des bénéficiaires des 1.183 logements sociaux. Signalons que les citoyens se sont interrogés sur les tenants et aboutissants de cette scandaleuse affaire qui a laissé plusieurs observateurs de bois, sachant que le président de la commission d'attribution de logements, est bel et bien le chef de daïra.