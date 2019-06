LE SCANDALE DE L’APC D’EL-KERMA (ORAN) REFAIT SURFACE :10 individus dont le maire et l’ami de Haddad en prison

Du nouveau dans l’affaire scandaleuse de la commune d’El-Kerma. Dans le cadre de l’enquête judiciaire menée par le parquet d’Oran , relative à l’attribution des assiettes foncières devant abriter des projets fictifs d'investissement, de l'ordre de 45 milliards de cts, dont ils sont impliqués, le maire d’El Kerma, son épouse , le secrétaire général de l’APC, deux élus, un entrepreneur et un homme d’affaires proche de Haddad, on apprend que , plus de 20 personnes entre témoins et accusées , ont comparu ,hier ,samedi, devant le Procureur de la République près le tribunal d’Oran dans le cadre de cette affaire. Ainsi dix (10) des individus auditionnés, dont le maire et l’ami de Haddad, ont été placés sous mandat de dépôt. Les dix mis en cause, incarcérés, selon nos informations, sont accusés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, passation de contrats contraires à la législation et attribution arbitraire des assiettes de terrain d'une importante superficie au chouchou d’Ali Haddad, écroué à la prison d'El-Harrach. Rappelons que les éléments de la police de la brigade économique et financière de la sûreté de la wilaya d’Oran avait procédé la semaine dernière à l'arrestation de l'actuel P/APC d'El-Kerma en compagnie du SG, de deux élus, d'un chef d'entreprise locale et d'un homme d'affaires d’Ali Haddad. Ainsi, une série de perquisition, effectuée aux bureaux de la commune d'El Kerma et aux domiciles des intéressés, ont permis la saisie de 12 véhicules luxueux, d'un montant de 10 milliards de centimes, des documents officiels et des fausses factures.