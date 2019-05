LE SCANDALE A REFAIT SURFACE A TIARET : Une "ambulance" pour cancéreux vendue aux enchères?

En exclusivité, le journal "Réflexion" vient d'apprendre que les services de sécurité, territorialement compétents sont à pied d’œuvre pour déterminer les tenants et les aboutissants d'une scandaleuse affaire qui vient de refaire surface après la plainte remise à notre rédaction. En effet et selon une décision dont nous détenons une copie, il est écrit noir sur blanc que l'association "Fadjr" pour aide aux cancéreux de Tiaret a bénéficié d'une subvention estimée à 180 millions de centimes selon la délibération N°569 en date du 26/08/2007 relative aux subventions destinées pour l'acquisition d'ambulances et ce dans le cadre du budget primitif de l’année 2007 tout à signaler qu'il est mentionné sur la copie que cette subvention est versée au compte N°520 005 ouvert au nom du trésorier communal de la commune de Tiaret et au lieu d’acheter une ambulance pour les cancéreux, les responsables de l’assemblée populaire communale, en cette date, ont préféré acheter un véhicule de marque "Fourgon", diamétralement opposé à vocation d'ambulance et en dépit de moult correspondances des responsables de l'association d'aide aux cancéreux, adressées par leurs soins aux autorités, rien n'a été fait et les choses ont pris des proportions alarmantes..l'ambulance n'est jamais arrivée aux vrais demandeurs et il s'agit d'un fourgon, selon les enquêteurs et qui a servi durant les colonies de vacances programmées par la mairie de Tiaret, au transport des légumes et des fruits et ayant servi les "appétits" des élus. Le pauvre "Fourgon" s'est usé et a rejoint le parc des reformés dans de douteuses conditions et la goutte qui a fait déborder le vase ,c'est l'information faisant part de la vente de ce fourgon dans les enchères publiques. Pour l'heure, cette scandaleuse affaire a refait surface et les membres de l'association d'aide aux cancéreux comptent récupérer l'argent de l'ambulance qui a été détournée et un dossier explosif a été déposé au niveau du tribunal de Tiaret.