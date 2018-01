LE RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE : Le casier judiciaire n’est plus exigé

Présentant de façon sommaire le contenu de ce projet de loi dont la mouture va être présentée à l’APN incessamment, M. Louh a fait savoir que des exceptions sont cependant à observer. « On ne peut embaucher dans une crèche une personne qui a été condamnée pour un crime sexuel comme on ne peut embaucher un comptable qui a été jugé pour un détournement », a-t-il expliqué ajoutant qu’à part dans des cas bien précis, le casier judiciaire ne constituera plus une entrave dans le processus de recrutement. Cependant, « Le casier judiciaire ne peut nullement constituer une contrainte pour les embauches que ce soit dans le service public ou chez le privé », a indiqué le ministre de la Justice. Par ailleurs, Tayeb Louh a appelé, jeudi à Alger, à "s'éloigner des slogans politiciens qui critiquent la performance de la justice", soulignant que les réformes opérées dans le secteur "sont profondes et ciblées". Dans une déclaration à la presse en marge d'une séance plénière au conseil de la Nation consacrée aux questions orales, le ministre a indiqué que "les slogans politiciens qui critiquent la performance de la justice n'ont pas d'impact sur l'orientation des réformes", appelant la famille médiatique à "accompagner les réformes profondes dans le secteur de la Justice exécutées sous la supervision directe du président de la République qui a souligné la nécessité de garantir les libertés, de respecter la dignité du citoyen et de rétablir la confiance en l'institution judiciaire".