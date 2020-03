LE RAMADHAN ET LES QUESTIONS DE FOND : Les espaces du commerce de proximité à Mostaganem

Il y a un bon nombre de marchés couverts, de proximités dans différentes zones urbaines qui sont toujours fermés. Pourquoi les APC concernées ne se penchent pas sur la question , au moins pour le mois de ce Ramadhan qui est proche, d’encourager l’ouverture de ces marchés de proximité locaux. D’abord les aménager proprement et ensuite faire une large publicité dès maintenant, pendant qu’il est encore temps. Nous avons appris qu’une deuxième réunion préparatoire des marchés du mois de Ramadan 2020 a eu lieu la matinée du 26 Février 2020, au niveau de la chambre de commerce et d'industrie « Dahra » de la wilaya de Mostaganem où étaient présents des représentants des communautés locales et des associations de wilaya, sous la direction du directeur de la chambre de commerce et d’industrie. Il a été discuté notamment du choix des espaces adaptés à la mise en place de marchés de proximité, selon les conditions essentielles de propreté et de sécurité. Les membres coordonnateurs de l'organisation se sont efforcés alors de trouver les bonnes formules pour réussir une opération au profit du consommateur en général et du commerçant à la fois où chacun d’eux puisse trouver son compte. Les membres organisateurs vont devoir alors s'efforcer de sensibiliser les commerçants qui seraient capables de prendre en considération les besoins des consommateurs durant ce mois sacré notamment en offrant des prix réduits et une qualité loyale et marchande surtout pour ce qui concerne les produits de consommation essentiels. Toutefois, en aucun cas il n’a été question de songer à profiter de la conjoncture de faire exploiter les marchés couverts de certaines APC qui demeurent fermés. Et les marchés qui sont actuellement opérationnels ne méritent –ils pas des opérations de lifting intégral, d’assainissement, de désinfection et de remise en ordre ?