LE PROJET FICELE, SELON LE DTP : Vers un dédoublement de la RN, reliant Mostaganem-Mohamadia

Au lendemain, de l’accident de la circulation de la semaine dernière au niveau de la RN 17 reliant la commune de Hassi Mamèche à celle d’Ain Nouissy et qui a couté la vie à un enfant âgé de 14 ans et 26 autres ont été blessés, le directeur des travaux publics a déclaré sur les ondes de la radio locale que cet axe routier est devenu dangereux vue la présence d’une densité d’arbres d’Eucalyptus sur tout le long de cette route, s’ajoute à cela un grand afflux de la circulation des véhicules. Pour faire face à ce problème, le DTP, a révélé qu’un important projet est prévu pour le dédoublement de cet axe routier pour éliminer ce point noir sur une distance kilométrique de 25 km. L’étude du projet en question a été déjà faite et le dossier est ficelé et on attend que le lancement du projet, une fois les procédures administratives seront terminés. Il a aussi tenu à rappeler qu’une autre étude a été faite, il y a quatre ans pour la réalisation d’une chaussée d’évitement des véhicules de traverser les centres urbains d’Ain Nouissy et de Hassi Mamèche. L’étude du projet du contournement du dit projet est estimée à 42 milliards de cts. Ainsi, ces projets présentent et revêtent une importance particulière pour la sécurité des automobilistes et les piétons. Notons que tous les voyageurs qui empruntent cet axe déplorent la souffrance qu’ils subissent pour se rendre à Mohamedia ou à Ain Nouissy et particulièrement en saison estivale.