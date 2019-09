LE PROJET DU CET DE HCHEM –MOSTAGANEM : Un projet à pas de tortue !

Avançant à pas de tortue, dépassant largement les délais de réception, aucune mise en demeure contre l’entreprise réalisatrice, pire encore, cette chanceuse entreprise rafle un autre projet de réalisation de deux autres CET à Sour et Sidi Ali ! Techniquement, le dit projet en question est prévu pour avoir une capacité de traitement de 170 tonnes/ jour de déchets ménagers.Outre, le CET, il est prévu de lui conjuguer des opérations de tri sélectif ainsi qu’une station additive de traitement du jus de poubelle. Ayant connu depuis 2016 un boom et étant appelée à devenir un véritable pôle urbain important, en matière d’habitat avec près de 20.000 unités inscrites pour les divers programmes, à savoir : le logement social (LPA) auquel s’ajoute quelques dizaines d’habitats en autoconstruction de particuliers, des logements du type AADL, des logements du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP), ainsi que le logement rural, le projet du CET traine toujours ! La réception du CET de Hchem, prévue pour le mois d’octobre 2017, soit un retard de 2 ans, risque d’être reportée encore une fois. Ledit projet qui est en réalité la réalisation de deux casiers de stockage de déchets pour une enveloppe de 45 milliards de cts (le premier casier pour un montant estimé à 20 milliards de cts et le deuxième pour un montant de 25 milliards de cts), sauf que l’entreprise réalisatrice traine encore et elle n’a pas respectée les délais de réalisation.