LE PROJET DE LOI RELATIF AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES : Larges prérogatives accordées aux APC et APW

"Les larges prérogatives accordées aux APC et APW seront consacrées davantage et avec précision, au sein du projet de loi relatif aux collectivités territoriales, qui consolidera et définira les prérogatives de l'élu dans différents domaines", a déclaré M. Bedoui dans son allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture d'une session de formation au profit des élus locaux au niveau de l'Ecole nationale d'administration (ENA), Moulay Ahmed Medeghri. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que son secteur accorde un intérêt soutenu à la formation des élus locaux "au regard de de l'importance du rôle de l'élu en général et de l'élu local en particulier", consacré dans le code communal qui stipule que "l'élu communal est tenu de suivre des cycles de formation et de perfectionnement liés à la gestion", notamment en matière de développement. Dans ce cadre, M. Bedoui a annoncé l'organisation prochaine d'une session de formation, au niveau national, au profit des élus, dans des domaines et thèmes liés principalement aux "prérogatives et intérêts communs des collectivités locales, à l'instar des finances et du développement. Celle-ci sera suivie à l'avenir par d'autres sessions consacrées à différents thèmes, a-t-il ajouté. Le premier responsable du secteur a indiqué que son département ministériel avait initié le projet de création d'un pôle de formation technique, à savoir: l'Ecole nationale des ingénieurs de la ville (Tlemcen), récemment créée et approuvée par le Gouvernement lors de sa dernière réunion. Cette structure qui vise à doter les collectivités locales de cadres techniques spécialisés dans la gestion des villes et leur assurer des programmes modernes dans ce domaine, entrera en service à la prochaine session de formation, a rappelé M. Bedoui, estimant que l'Ecole sera "pionnière en matière de promotion de nos villes au niveau des grandes villes urbaines".