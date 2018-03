LE PROFESSEUR TAHA NAJAR DE L’INA TUNISIEN A REFLEXION : ‘’La production animale, l’avenir du Maghreb’’

Invité par le laboratoire des sciences et des techniques de la production animale de l’université ‘’ Abdelhamid Ibn Badis’’ de Mostaganem, l’éminent professeur Taha Najar d’une université tunisienne, accompagné d’un professeur de l’université locale, a rendu visite au siège du journal ‘’REFLEXION’’. Abordant plusieurs sujets touchant à la production animale, lors de son allocution à bâtons rompus, le professeur a souligné que sa présence en Algérie entre dans le cadre de cycles de formation doctorale en sciences biotechnologiques, initiés par l’université d’accueil, permettant la mobilité des enseignants entre les deux pays et les deux universités pour favoriser la coopération dans le secteur ciblé . A ce sujet, il a cité que plusieurs rencontres sont organisés avec les enseignants, les chercheurs et les étudiants.



Le stress thermique chez les bovins, la volaille ou encore les caprins

Des conférences- débats sont animées en ce sens et touchent aux thématiques d’actualité et d’intérêts communs. L’une de ces dernières a porté sur l’étude du stress thermique et son impact sur les animaux d’élevage. Notons au passage, que lorsque les températures grimpent, les animaux de l'élevage sont souvent confrontés au phénomène de stress thermique et n'arrivent plus à réguler leur propre température corporelle. Ce qui entraîne des effets néfastes pour leur santé, tels qu'un affaiblissement de leur résistance aux maladies et une diminution de leur croissance. C'est pourquoi il est primordial de prendre à temps les mesures qui s'imposent en vue d'éviter le stress thermique chez les bovins, la volaille ou encore les caprins. Quant à la seconde conférence, elle a ciblé également un thème d’actualité relatif aux additifs alimentaires dans la nutrition animale.



Les additifs concourent de façon significative à la qualité sanitaire

Ce deuxième sujet se rapporte à l’alimentation animale qui doit comporter des additifs pour mieux l’équilibrer et offrir à l’animal une ration alimentaire variée, car les additifs et les ingrédients entrant dans la chaîne alimentaire concourent de façon significative à la qualité sanitaire et à la qualité organoleptique des aliments destinés aux animaux en contribuant à la texture, à l'appétence, au goût ainsi qu'à la valeur nutritionnelle des aliments. Les additifs permettent d'apporter aux animaux une ration équilibrée, complète, aisément digestible afin d'exprimer tout leur potentiel zootechnique. Cette formation de haut niveau offre également des possibilités de coopération dans le domaine, au niveau de la mobilité de deux laboratoires, l’encadrement des étudiants, et la participation de ces derniers dans des projets de recherches dans un cadre bilatérale ou internationale, touchant au domaine de la production animale ou agro-alimentaire. Ces cycles de formation ont également de fournir aux universitaires, une nouvelle approche sur le développement durable de l’élevage et de la valorisation des produits animaux, plus particulièrement sur le changement climatique et ses impacts prévisibles dans la région du Maghreb.



Une ressource agricole, si mal exploitée en Algérie

D’autres sujets ont été abordés par le professeur et ont porté sur la valorisation d’une ressource agricole, si mal exploitée en Algérie, la figue de Barbarie dont l’usage se limite juste en sa qualité de fruit, largement consommé en été. Intervenant à son tour, le chercheur est revenu sur ses bienfaits qui demeurent malheureusement fort méconnus en Algérie. Il a cité quelques principaux nutriments contenus dans cette magnifique figue de barbarie, dont l’eau. Cette dernière est très riche en eau, ce qui en fait un fruit idéal pour l'été avec son côté rafraichissant et désaltérant. Elle contient la vitamine A contenue qui permet notamment un bon renouvellement des tissus de l'organisme et un bon apport en magnésium, qui permettra notamment d'entretenir les muscles, le système nerveux et de participer à une bonne digestion, de la vitamine C qui lui confère de bonnes propriétés anti-oxydantes, et à lutter contre le vieillissement cellulaire. Elle est également utilisée dans l’alimentation animale, surtout les raquettes sans épines dont les chèvres en raffolent. Rappelons, en conclusion, le professeur dispose d’un riche parcours professionnel. Il est d’abord professeur en production animale, il occupe le poste de directeur de la commission des thèses de l’institut national d’agronomie en Tunisie. Il est également membre du conseil d’université de Carthage. Entre autres, le chercheur est un expert en la matière auprès d’organismes internationaux dont l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (F.A.O) et l’United States Grain Council. Il est également l’auteur de plusieurs publications internationales traitant de la production animale et autres sujets ayant trait à cette dernière, comme il est membre de plusieurs autres commissions du ministère de l’agriculture et du ministère de l’enseignement supérieur.