LE PROFESSEUR DJAMEL FOURAR AFFIRME : 2600 contaminations chez le personnel de la santé

Le porte-parole officiel du Comité Scientifique chargé du suivi et de la lutte contre le Covid-19 en Algérie, le Professeur Djamel Fourar, a fait état d’un nouveau bilan Coronavirus du personnel de la santé. En effet, le Professeur Fourar a fait état, lors de son passage sur la chaîne Ennahar Tv, de 2600 contaminations par le Coronavirus parmi le personnel de la santé. Il a également indiqué que le secteur de la santé a enregistré un total de 40 décès dus au Covid-19. Le porte-parole du comité a souligné le fait que « les travailleurs du secteur de la santé sont fatigués mais qu’ils gardent toujours une volonté de fer pour mener à bien la lutte contre cette pandémie ». Dans ce même contexte, le Professeur Fourar a fortement dénoncé les agressions et les attaques qu’on subit les médecins et le personnel soignant dernièrement, il a appelé les citoyens à se montrer coopératifs et à aider le secteur de la santé en adoptant les gestes barrières avec rigueur pour lutter contre le Coronavirus. A la fin, le Professeur Djamel Fourar a remercié le secteur de la santé pour tous les efforts fournis et pour sa mobilisation depuis le début de la crise pour lutter contre cette pandémie. A noter que suite à la multiplication des agressions contre les personnels médial et paramédical dans les différents hôpitaux en Algérie, la justice algérienne a décidé de durcir le ton en condamnant les auteurs de ces violences à de lourdes peines de prison. Face au mauvais traitement auquel font face les employés des différentes structures sanitaires du pays, les autorités algériennes ont décidé de réagir.