LE PROBLEME EST DEVENU RECURRENT : Coupures d’électricité à Kheir Eddine, Hassi Mamèche et La Stidia

Les fluctuations météorologiques et les précipitations ont conduit au cours des dernières 24 heures dans diverses régions de la wilaya de Mostaganem à l’enregistrement de plusieurs lacunes, où les résidents de la daïra de Kheir Eddine ont passé la nuit d'avant-hier, à la lumière des bougies après l’interruption du courant électrique. Une situation qui se répète à chaque fluctuation de l'atmosphère. Problème lequel dure et perdure depuis des décennies sans que des solutions ne soient retrouvées à ce dilemme. Du côté de l’Ouest de la wilaya dans la commune de La Stidia, les coupures intempestives ont eu également raison de la détérioration de pas mal d’électroménagers, selon plusieurs habitants. Idem à Hassi Mamèche puisque ses habitants ont vécu au cours de ces intempéries des perturbations dans la fourniture d'électricité, où la région a vécu un flux fréquent d'interruption du courant électrique ce qui a eu un impact sur l'activité des commerçants et les propriétaires des cybercafés qui ont perdu tous leurs clients, c’est un vrai casse-tête, ce problème de coupures de courant déplore l’un des habitants qui perdure depuis des années, où la commune de Hassi Mamèche est devenue un exemple en matière de coupures fréquentes de courant électrique.