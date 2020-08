LE PRESIDENT TEBBOUNE PRESIDE UN CONSEIL DES MINISTRES : L’environnement et l’industrie pharmaceutique au menu

En effet, la réunion du Conseil des ministres a été consacrée à "l'étude du dossier de l'environnement, des mesures réglementaires ayant trait au secteur des produits pharmaceutiques et à la lutte contre la pandémie Covid-19". Aussi, lors de cette réunion, "deux projets d'ordonnance concernant le secteur de la Justice et un autre dossier relatif aux échanges commerciaux avec les pays africains", ont été également examinés. Pour rappel, e Président de la République, Abdelmadjid Tebboune , a présidé, dimanche 23 août 2020, la réunion périodique du Conseil des ministres qui s'est déroulée par visioconférence. A l'entame des travaux, le Premier ministre a présenté un aperçu de l'action du Gouvernement durant la dernière quinzaine. Les ministres de la Numérisation et des Statistiques et des Transports ont, ensuite, présenté des exposés sur la relance et le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique. Le ministre délégué auprès du Premier-ministre, chargé de la micro-entreprise a, de son côté, présenté la stratégie à venir en matière d'emploi de jeunes et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, un exposé sur le projet de réalisation de la Grande Mosquée d'Alger. A noter que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné de mettre au point une conception pour la mise en place de deux instances, la première s'occupera de la gestion quotidienne et de l'entretien de la Grande Mosquée, tandis que la seconde prendra en charge sa gestion religieuse et scientifique. Le Président a chargé le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, sous la supervision du Premier ministre, de mettre au point une conception pour la mise en place de deux instances, la première s'occupera de la gestion quotidienne et de l'entretien du Complexe, tandis que la seconde prendra en charge sa gestion religieuse et scientifique. Par ailleurs, le Président de la République a exprimé sa "satisfaction" de sa visite d'inspection effectuée jeudi à la Grande Mosquée d'Alger et ses annexes, et adressé ses remerciements aux responsables du projet et aux compétences nationales qui avaient tenu compte, dans la réalisation de ce chef-d'œuvre architectural et monument civilisationnel, religieux et culturel, ce que recèle l'Algérie d'authenticité, de diversité culturelle et de profondeur historique.