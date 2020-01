LE PRESIDENT TEBBOUNE NOMME LE NOUVEAU GOUVERNEMENT : Demain, premier Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé jeudi, les membres du nouveau gouvernement que dirige le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'annonce de la liste des nouveaux membres du gouvernement au siège de la Présidence, M. Belaïd Mohand Oussaïd a indiqué que "le Président de la République présidera dimanche prochain la première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement". "Le nouveau gouvernement entamera son action par l'élaboration de son plan d'action, lequel sera présenté à nouveau au Conseil des ministres pour adoption avant sa présentation au Parlement", a précisé le porte-parole officiel de la Présidence de la République. Il a ajouté que le nouveau gouvernement est constitué de "39 membres, dont 5 femmes, 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'Etat", relevant que "le ministre délégué chargé des start-up, Yacine oualid est le membre le plus jeune". Cette nouvelle composition se veut "le lancement du changement économique en Algérie, conformément aux promesses faites par le Président de la République lors de sa campagne électorale et affirmées dans son discours à la Nation lors de la prestation de serment", a conclu M. Oussaïd. M. Abdelaziz Djerad, avait été nommé Premier ministre samedi dernier, en remplacement de Sabri Boukadoum, qui était chargé d'assurer l'intérim de ce poste, après la démission de Nouredine Bedoui. Le nouveau gouvernement est composé de - Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires étrangères. - Kamal Beldjoud: Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire. - Belkacem Zeghmati: Ministre de la Justice, garde des Sceaux. - Abderahamane Raouya: ministre des Finances. - Mohamed Arkab: ministre de l'Energie. - Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit. - Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. - Mohamed Ouadjaout : ministre de l'Education nationale. - Chems-Eddine Chitour: ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. - Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels. - Malika Bendouda: ministre de la Culture. - Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des Télécommunications. - Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des Sports. - Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. - Ferhat Aït Ali Braham: ministre de l'Industrie et des Mines. - Chérif Omari: ministre de l'Agriculture et du Développement rural. - Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. - Kamel Rezig: ministre du Commerce. - Ammar Belhimer: ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement. - Farouk Chiali: ministre des Travaux publics et des Transports. - Arezki Berraki: ministre des Ressources en eau. - Hacène Mermouri: ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial. - Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. - Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef: ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. - Bessma Azouar: ministre des Relations avec le Parlement. - Nassira Benharrats: ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables. - Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des productions halieutiques. -Yassine Djeridene: ministre de la Micro entreprise, des startup et de l'économie de la connaissance.