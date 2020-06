LE PRESIDENT TEBBOUNE AFFIRME : Le Covid-19 est une réalité et non pas un mythe

En effet, intervenant après un exposé de la situation de la pandémie du coronavirus présenté en conseil des ministres par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmadjid Tebboune a ordonné le durcissement des sanctions à l’encontre de tous les contrevenants, individuellement ou collectivement, aux mesures de prévention. Il a également instruit le Premier ministre d'étudier les mesures à prendre avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus afin de décider des actions à entreprendre dans les prochains jours en vue de briser la chaîne de contamination et de circonscrire les foyers épidémiques. De plus, le président de la République a de nouveau demandé au ministre de la santé de recourir à l’avion mis à la disposition de son département afin de se rendre immédiatement et à tout moment sur place pour vérifier les informations relatives à des insuffisances réelles ou fictives publiées ici et là, en vue de rassurer les citoyens, ou de couper court aux rumeurs et autres fausses informations. Après avoir chargé le ministre de la santé de l’établissement de statistiques des contaminations par wilaya et de leur traitement avec davantage de réalisme, le président de la République a souligné que la lutte contre la pandémie est une responsabilité collective (Etat, institutions, société civile et individus) à travers l’ensemble du territoire national car il y va, a-t-il dit, de la préservation de la santé et de l’intégrité du citoyen. A cet égard, le président de la République a ordonné le renforcement de la surveillance épidémiologique, du contrôle quotidien du fonctionnement des hôpitaux et du stock de matériels de dépistage. Par ailleurs, le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, ce dimanche, de maintenir les frontières terrestres, maritimes et aériennes fermées, jusqu’à ce que la pandémie du coronavirus soit dépassée.