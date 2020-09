LE PRESIDENT TEBBOUNE AFFIRME : L'Etat financera "la campagne électorale des jeunes’’

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'installation de la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, sous la présidence du Pr. Laraba. Le Président de la République a saisi l'occasion pour donner des orientations aux membres de la Commission nationale concernant leurs missions, mettant l'accent "sur la définition de normes électorales transparentes qui consacrent une rupture totale avec les mauvaises pratiques du passé, en interdisant le système des quotas dans la répartition des sièges et l'achat des consciences et en séparant argent et Politique, en tant que conditions indispensables pour la moralisation de la vie politique et la garantie d'élections reflétant réellement la volonté populaire, ce qui donnera naissance à des institutions démocratiques, intègres, crédibles, de niveau, ouvertes aux jeunes notamment les universitaires et à la société civile". Pour le Président de la République, "les nouvelles normes doivent allier, dans la mesure du possible, compétence et expérience des candidats, notamment dans les grande villes. De même, tout citoyen ou citoyenne jouissant de ses droits politiques et civiques ne saurait être empêché de se porter candidat, pour des raisons politiques, et ce en vue de garantir l'égalité des chances pour tous à la candidature ainsi que l'émancipation sociale et politique". Par ailleurs, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a donné dimanche, depuis Boumerdès, le coup d'envoi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision du référendum sur l'amendement constitutionnel prévue le 1er novembre. Cette opération qui intervient suite à la convocation, du corps électoral par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le référendum sur l'amendement constitutionnel prévu le 1er novembre 2020, a été lancée depuis le siège de la commune de Boumerdes.