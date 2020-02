LE PRESIDENT TEBBOUNE A ADDIS-ABEBA : L’Algérie jouera son rôle en Afrique et dans le monde

Prenant part aux travaux du 33e sommet de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine (UA), ouverts ce dimanche à Addis- Abéba (Ethiopie) le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné que l’Algérie a entamé, après les élections, le chemin des réformes, décidant de «changer son système de gouvernance» dira-t-il. Sur un autre plan, le président Tebboune a expliqué que l’Algérie a appelé, au dialogue en Libye, sous ses bons offices car la crise dans ce pays constituait «une source de préoccupations majeures» pour elle, faisant observer que «L’Algérie jouera son rôle en Afrique et dans le monde». Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris part dimanche à Addis-Abeba (Ethiopie) à une réunion à huis clos des chefs d’Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) précédant la tenue des travaux de la 33ème session ordinaire de l'Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l'UA. Les dirigeants africains ont examiné notamment les questions stratégiques à l'ordre du jour du sommet de l'UA notamment la réforme structurelle et le processus d’intégration interafricain et les questions liées au financement de l'Union. Ils ont abordé également les questions de l'élection du bureau de la conférence de l'UA et du président de l'UA pour l’année 2021. La 33ème session ordinaire de l'Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l'UA a été consacrée au thème "Faire taire les armes: trouver les conditions adéquates au développement de l'Afrique".