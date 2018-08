LE PRESIDENT OPERE UN NOUVEAU MOUVEMENT DANS L’ARMEE : Général Chengriha, nouveau chef des forces terrestres

Les changements au sein de l’armée populaire nationale (ANP) se poursuivent. En effet, ce lundi, Ennahar Tv a annoncé que le chef de l’État Abdelaziz Bouteflika a opéré ce lundi de nouveaux limogeages dans les rangs de l’Armée nationale populaire (ANP), indique la source. Selon la même source, le chef de l’État a ainsi procédé au limogeage du général Abderrezak Cherif, chef de la 4e région militaire qui a été remplacé par le général Hassan Alaïmia. Ce dernier occupait le poste d’adjoint du chef de la même région militaire. Le commandant des forces terrestres, le général Ahcène Tafer a également été démis de ses fonctions, indiquent d’autres sources, et remplacé par le Général-major Said Chengriha, jusque-là chef de la 3e région militaire. À rappeler que ces nouveaux changements s’inscrivent dans un mouvement au sein de l’institution militaire qui a débuté depuis le mois de juillet dernier. Cette série de limogeages a notamment touché la Direction du service national, la Direction centrale de la sécurité de l’armée (DCSA) ainsi que plusieurs régions militaires. Le général-major Bouazza, a, de son côté, été nommé directeur central de l’infrastructure militaire. Autre changement attendu sera à la troisième région militaire puisque le Général-major Said Chengriha, chef de cette région, est nommé à la tête des Forces terrestres, en remplacement du général Ahcène Tafer.