LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE NOMME LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT : Gaïd Salah maintenu, Lamamra out

Ce gouvernement est composé de 27 ministres. Six membres de l'ancien gouvernement ont été reconduits. Pour rappel, Bedoui a été nommé Premier ministre le 11 mars 2019 en remplacement d’Ahmed Ouyahia par le président de la République. Ce gouvernement se chargera de la gestion des affaires courantes, en prévision d’une période de transition.

Composition du nouveau gouvernement Bedoui

Premier Ministre,

Noureddine Bedoui :

Salah Eddine Dahmoune,

ministre de l'intérieur et

des collectivités locales

Gaid Salah, vice-ministre

de la défense nationale

Slimane Brahimi, ministre

de la justice garde des sceaux

Sabri Boukadoum, ministre des affaires étrangères

Hasen Rabhi, ministre

de la communication et

porte-parole du gouvernent

Mohamed Loukal, ministre

des finances

Bouzid Tayeb, ministre de

l’enseignement supérieur

Mustapha Kouraba, ministre des travaux publics et

du transport

Djamila Tamazirt, ministre

de l’industrie et des mines

Ali Hmam, ministre de

l’hydraulique

Mohamed Miraoui,

ministre de la santé

Moussa dada, ministre de la formation et de l'enseignement professionnel

Kamel Belhout, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme

et de la Ville

Meriam Merdassi,

ministre de la culture

Houda Feraoun, ministre de la Poste et des Technologies de l’information et

de la communication

Mohamed Argab, ministre de l’énergie

Abelhakim Belabed, ministre de l’éducation

Ahmed Naoui, ministre, secrétaire général du gouvernement

Fatima Zohra Zerouati,

ministre de l’environnement

Hassan Tidjani Heddam,

ministre du travail

Abdelkader Benmesoud,

ministre du tourisme

Raouf Bernaoui, ministre

de la jeunesse et du sport

Tayeb Zitouni,

ministre des moudjahidines

Youcef Belmehdi,

ministre des affaires religieuses

Fethi khouiyal, ministre chargé des relations avec le parlement

Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale,

de la famille

Amraoui Cherif,

ministre de l’agriculture

Said Djallab, ministre

du commerce