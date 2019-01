LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE L’AFFIRME : ‘’La diversification de l’économie, un objectif central’’

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé dans une interview publiée par le cabinet du conseil économique Oxford Business Groupe que la diversification de l’économie est un objectif « Central et incontournable » dont les résultats réalisés jusqu’à ce jour-là ne sont pas négligeables » mais demeurent « insuffisants ». « La diversification de l’économie est un objectif central et incontournable de notre démarche économique. Sa concrétisation n’est pas simple, elle exige des politiques économiques, industrielles et agricoles appropriées, du temps et de la constance dans leur mise en œuvre » a déclaré le président de la République. Ajoutant « la diversification nécessite aussi la mobilisation de toutes les énergies et de tous les acteurs du développement, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, des collectivités locales, des entreprises nationales, privées et publiques, mais également des firmes étrangères qui peuvent beaucoup apporter à notre économie ».