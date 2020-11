LE PRESIDENT DE L’APN AFFIRME : L’Algérie est visée à cause de ses positions de principe

Dans un discours prononcé à l’APN, M. Chenine a ajouté que l’Algérie est également visée parce qu’elle dispose d’institutions solides et que le peuple algérien tient aux institutions constitutionnelles et à la voie constitutionnelle qui nous a conduit à cette étape avec des élections présidentielles et « un président qui va revenir prochainement en Algérie en étant guéri ». « L’Algérie est visée et ce n’est pas un discours destiné à la consommation car elle a vaincu l’une des plus grande force militaire, elle également visée parce qu’elle a une armée forte, républicaine, populaire, et nationale qui croit en sa mission constitutionnelle de défense des frontières et de tout ce qui peut porter atteinte à la sécurité et la stabilité nationales », a-t-il indiqué dans ce sens. Selon Chenine, le plus important lors de cette période « est de renforcer le front intérieur ». « Les algériens n’accepteront jamais de rééditer les scénarios des autres pays, car ils refusent les complots. On sait très bien ce qui se trame contre notre pays mais nous avons un programme ambitieux pour que l’Algérie reste un pays fort et la première puissance dans la région », a-t-il encore ajouté. En ce qui concerne les développements en cours dans le Sahara Occidental, M. Chenine a déclaré que les dépassements du Maroc sont une violation à l’accord du cessez-le-feu et ne servent personne. A noter que les membres de l’Assemblée Populaire nationale (APN) ont adopté, mardi, à la majorité le Projet de loi de finances pour l'exercice 2021 (PLF 2021), lors d’une plénière présidée par Slimane Chenine, président de l’assemblée, et à laquelle a pris part le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane ainsi que des membres du staff gouvernemental. En dépit de la conjoncture difficile et inédite que traverse le pays suite à la chute des prix du pétrole et la crise sanitaire actuelle, le gouvernement vise, à travers les dispositions de ce texte, à "préserver, autant que possible, le pouvoir d’achat du citoyen, protéger la catégorie vulnérable et créer une dynamique d’investissement à même de hisser le niveau de la production et de renforcer les démarches de diversification de l’économie", a indiqué M. Benabderrahmane au terme du vote de la loi.